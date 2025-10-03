Sterke opleving productiesector: beste bedrijfsomstandigheden sinds juli 2022

De Nederlandse productiesector kende in september een opmerkelijke opleving. Volgens de Nevi PMI® waren de bedrijfsomstandigheden niet zo gunstig sinds juli 2022. De index, die factoren meet zoals productie, nieuwe orders, werkgelegenheid en leveranciersprestaties, steeg van 51,9 in augustus naar 53,7 in september. Het is de sterkste verbetering in meer dan twee jaar tijd.

Vooral de toename van de productie en het aantal nieuwe orders droeg bij aan de positieve ontwikkeling. Opvallend daarbij is dat de binnenlandse vraag aantrok, terwijl de buitenlandse verkoop juist terugviel door hevige internationale concurrentie. Bedrijven zagen zich hierdoor genoodzaakt meer personeel aan te nemen, wat resulteerde in de grootste groei van het aantal werknemers sinds december 2022.

Ook aan de kostenkant waren er verschuivingen merkbaar. De stijging van de inkoopprijzen viel terug tot het laagste niveau sinds oktober 2024, waardoor de druk op de marges iets verminderde. Verkoopprijzen lagen nog altijd hoog, maar namen in september licht af ten opzichte van een maand eerder.

Niet alle signalen waren echter positief. Leveranciersprestaties verslechterden opnieuw, onder meer door langere levertijden en capaciteitsproblemen in de keten. Bovendien daalden de voorraden van zowel eindproducten als ingekochte materialen, al werden openstaande orders wel grotendeels weggewerkt met bestaande voorraad.

Ondanks deze knelpunten overheerst optimisme in de sector. Producenten verwachten de komende twaalf maanden verdere groei te realiseren, aangejaagd door nieuwe productintroducties en investeringen. Daarmee lijkt de productiesector zich voorzichtig maar duidelijk te herstellen, al blijft de afhankelijkheid van internationale markten en logistieke uitdagingen een belangrijke factor om rekening mee te houden.