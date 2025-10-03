Vertrouwen onder producenten herstelt zich verder in september

In september is het producentenvertrouwen in Nederland verder toegenomen: de stemming onder fabrikanten ging van –3,3 in augustus naar –1,6 volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hoewel de waarde nog steeds onder het twintigjaar-gemiddelde van –1,3 ligt, wijst de ontwikkeling op verbetering in het sentiment.

Optimisme over productie en orders

Alle deelindicatoren die samen het producentenvertrouwen vormen, zijn ten opzichte van augustus verbeterd. Producenten verwachten in de komende drie maanden meer bedrijvigheid — het saldo van deze verwachting steeg van 6,1 naar 9,4. Tegelijkertijd is de beoordeling van de voorraden gereed product minder negatief geworden (–5,4), en ook het oordeel over de orderpositie verbetert licht (–8,9).

De verbeteringen zijn echter nog niet gelijkmatig verdeeld over de industrie. In ongeveer tweederde van de takken is het vertrouwen gestegen. Binnen de metaal- en metaalproductenindustrie is het vertrouwen positief veranderd ten opzichte van augustus (van –7,4 naar +0,6).

Productie daalt ondanks optimisme

Opvallend is dat ondanks het voorzichtig toenemende vertrouwen, de productie in de industrie in juli 2025 daalde: de kalendergecorrigeerde productie was 1,1 % lager dan in juli 2024; seizoensmatig gecorrigeerd daalde de productie ten opzichte van juni met 1,4 %. Dit suggereert dat het positieve sentiment nog niet direct doorwerkt in volumegroei.

Voor de metaalindustrie zijn dit ontwikkelingen om nauwlettend te volgen: het verbeterende vertrouwen kan ruimte bieden voor investeringen en langetermijnplanning, maar het is te vroeg om u al te spreken over een structureel herstel.