Industrie op het kruispunt: energie, innovatie en uitvoering moeten koers nieuw kabinet bepalen

De FME-verkiezingsmonitor 2025 maakt één ding pijnlijk duidelijk: de toekomst van de Nederlandse technologische industrie hangt minder af van idealen dan van daadkracht. In zes thema’s – innovatie, verduurzaming, arbeidsmarkt & onderwijs, defensie, stikstof en zorginnovatie – peilt FME hoe politieke partijen zich verhouden tot de industriële realiteit. De conclusie: het besef dat industrie de motor is van brede welvaart groeit, maar de uitvoering blijft de grote uitdaging.

Innovatie en industriebeleid

Vrijwel alle middenpartijen – VVD, D66, CDA, Volt en GroenLinks-PvdA – onderschrijven de 3%-norm voor R&D-investeringen en pleiten voor een nationale investeringsbank. Daarmee klinkt breed draagvlak voor een actief industriebeleid. Toch dreigt versnippering: fiscale stabiliteit, cofinanciering en snelle vergunningverlening blijven partijafhankelijk ingevuld.

Verduurzaming en energie

De roep om een eerlijk speelveld klinkt luider dan ooit. Waar D66 en Volt inzetten op streng klimaatbeleid met behoud van CO₂-heffing, kiezen VVD, CDA en SGP voor afschaffing om de concurrentiepositie van de industrie te beschermen. FME ziet dat zonder goedkope, voorspelbare energie de transitie stokt – een boodschap die steeds meer partijen overnemen.

Arbeidsmarkt en onderwijs

Bijna unaniem erkennen partijen dat technisch talent schaars is. Investeren in het mbo, leven lang ontwikkelen en digitalisering vormt de rode draad, al blijft gerichte arbeidsmigratie politiek gevoelig.

Defensie en Europese samenwerking

De oorlog in Oekraïne heeft de blik op industriepolitiek veranderd. Van VVD tot Volt is er steun voor het koppelen van defensie-uitgaven aan innovatie, met nadruk op dual-use technologieën zoals AI, drones en ruimtevaart.

Zorginnovatie en stikstof

De zorg wacht op structurele opschaling van medische technologie – Volt en CDA scoren hier hoog. In het stikstofdossier verschuift de discussie van normering naar innovatie en vergunningen: minder regels, meer regie.

Conclusie

De FME-monitor schetst een politiek landschap dat langzaam maar zeker industriëler denkt. Maar woorden zijn nog geen beleid. De komende kabinetsperiode zal moeten bewijzen of Nederland écht „van het slot” kan – met energie, innovatie en uitvoering als sleutel. De complete monitor is hier te lezen: https://www.fme.nl/fme-verkiezingsmonitor-2025