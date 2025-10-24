Toekomst Amerikaanse aluminiumsector draait om stroom, niet op handelsbeleid
Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van Aluminum Association in september werd een opvallende draai zichtbaar in de discussie over de Amerikaanse aluminiumproductie. Waar voorheen douanetarieven en handelsmaatregelen centraal stonden, lag nu de focus op één cruciale factor: de prijs van energie.
Aluminiumproductie is zo intensief in stroomverbruik dat ze eerder een „energieverhaal” is dan een „metaalverhaal”. Elke smelter verbruikt jaarlijks grofweg 11 terawattuur – vergelijkbaar met de stroomvraag van een grote Amerikaanse stad. De elektriciteitskosten vormen ongeveer 40% van de totale productiekosten, terwijl zo’n 80% van de industriële emissies direct voortkomen uit het stroomverbruik.
In de VS liggen de industriële elektriciteitstarieven in veel staten tussen de circa $65 en $82 per megawattuur (MWh), terwijl producenten in regio’s in Canada, waar goedkope waterkracht energie beschikbaar is, contracten weten te sluiten tussen $26 en $41 per MWh. Canadese aluminium producenten hebben hiermee een belangrijk concurrentievoordeel.
Deze verschillen maken duidelijk waarom het beleid om via hogere invoertarieven de binnenlandse productie te stimuleren, slechts beperkt effect sorteert: zonder langdurig toegankelijke goedkope stroom blijft aantrekken van nieuwe producenten lastig.
Voor de Nederlandse markt en toeleverende industrie betekent dit dat als Amerikaanse consumenten of producenten duurder aluminium gaan betalen, effecten zich kunnen vertalen naar hogere verwerkingskosten of gewijzigde toeleveringsketens. De boodschap is helder: vooralsnog is het vooral de energiekosten die het tempo bepalen van herstel in de primaire aluminiumproductie in de VS — niet de tarieven.
Voor de verwerking, recyclage en downstreammarkt biedt dit aanknopingspunten: wie op zoek is naar concurrentievoordeel, zal vooral moeten kijken naar energie-efficiëntie, langere termijn contracten voor stroom en structurele flexibiliteit in de keten. Ook in Europa blijven die thema’s relevant – niet alleen vanwege kostendruk, maar ook in het licht van duurzaamheid en circulariteit.
