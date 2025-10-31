Vraagstimulering naar schone producten als sleutel tot Europees industrieel concurrentievermogen

De Europese Unie beschikt over een krachtig wapen om haar industriële concurrentiekracht te versterken: het creëren van marktvraag naar schone materialen zoals groen staal, aluminium en ammoniak. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Industrial Transition Accelerator (ITA) en denktank E3G, getiteld ‘Building the EU’s Clean Industrial Future’.

Volgens de onderzoekers ligt de sleutel tot succes niet alleen in technologie of kapitaal, maar in marktzekerheid. “Zonder duidelijke vraag naar schone producten blijven investeringen hangen,” aldus ITA-directeur Faustine Delasalle. Door stabiele afzetmarkten te creëren, kan de EU een investeringsstroom van ruim 100 miljard euro op gang brengen.

De noodzaak hiertoe is groot. China vertegenwoordigt inmiddels een kwart van alle wereldwijde investeringen in schone industrie, terwijl landen als India en Brazilië dankzij hun overvloed aan goedkope zonne-energie snel terrein winnen. Europa dreigt de aansluiting te verliezen.

Het rapport maakt korte metten met het idee dat ‘groen’ duur is. Een volledig met schone materialen geproduceerde auto zou slechts één procent meer kosten en een gebouw met CO₂-arm cement zo’n twee procent. Dat zijn minimale stijgingen vergeleken met de enorme prijsschommelingen van fossiele energie, die in 2022 goed waren voor zes procentpunt extra inflatie in de EU.

De onderzoekers pleiten daarom voor vijf concrete maatregelen: productnormen voor sectoren met grote vraag, gerichte subsidies voor opslag en transport, bescherming tegen oneerlijke concurrentie, duurzaam inkopen door overheden en heldere labels die de markt bewust maken. Samen kunnen deze instrumenten de broodnodige zekerheid bieden voor bedrijven en investeerders.

Het rapport benadrukt dat de industriële transitie al gaande is, maar dat Europa dreigt achterop te raken door trage besluitvorming. Slechts twee grootschalige projecten voor de-carbonisatie hebben sinds 2024 een definitieve investeringsbeslissing bereikt.

Volgens Johanna Lehne van E3G heeft Europa de kennis, technologie en het kapitaal om te leiden in de wereldwijde schoonindustrie. “Maar dan moeten we wel nú de juiste markten creëren. De kosten van vergroening zijn vele malen lager dan de prijs van stilstand.”

De boodschap is duidelijk: wie vandaag investeert in schone productie, bepaalt de industriële toekomst van morgen.

Bron: alcircle.com