Groei Nederlandse industrie verliest tempo in oktober

De Nederlandse productiesector groeide in oktober opnieuw, maar het tempo van herstel nam af. Dat blijkt uit de Nevi Inkoopmanagersindex (PMI®), die daalde van 53,7 in september naar 51,8. Daarmee blijft de index boven de grens van 50 punten, wat duidt op groei, maar de toename was duidelijk bescheidener dan in de voorgaande maand.

De vertraging komt voort uit een afzwakking van alle vijf deelindicatoren van de PMI: nieuwe orders, productieomvang, werkgelegenheid, levertijden en voorraden. Vooral de afname van de werkgelegenheid – voor het eerst in vijf maanden – viel op. Bedrijven meldden dat personeel vrijwillig vertrok of dat tijdelijke contracten niet werden verlengd.

Toch blijft er reden tot voorzichtig optimisme. De vraag, zowel binnenlands als uit het buitenland, bleef op peil. De exportorders namen zelfs licht toe, met name vanuit Europa en de regio Azië-Pacific. Hierdoor hield de productie een gematigd groeitempo aan dat overeenkomt met het langjarig gemiddelde.

Ook de inkoopactiviteiten namen toe, mede door verstoringen in toeleveringsketens en langere levertijden. Volgens de onderzoekers is sprake van de grootste stijging in inkoopvolumes in meer dan drie jaar.

Op prijsgebied zette de vermindering van de inflatie door. Zowel de inkoop- als verkoopprijsstijgingen bereikten het laagste niveau in twaalf maanden. Bedrijven wisten hun marges licht te verbeteren dankzij een lagere kostendruk en beperkte prijsverhogingen.

Ondanks de lichte groeivertraging blijft het sentiment positief: 42% van de fabrikanten verwacht verdere verbetering in de komende twaalf maanden. Zij rekenen op nieuwe klanten, productuitbreidingen en investeringen in capaciteit. Toch blijft het ondernemersvertrouwen onder het historische gemiddelde. De conclusie: de Nederlandse industrie groeit nog steeds, maar minder soepel dan in de zomer.