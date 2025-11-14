Europese aluminiumsector onder druk door hogere premies, smelterproblemen en CBAM

De Europese aluminiummarkt staat onder toenemende spanning door meerdere ontwikkelingen die gelijktijdig spelen. Uit recente marktgegevens blijkt dat de duty-paid premie in Europa in november 2025 is opgelopen tot ongeveer USD 324 per ton, met een piek rond USD 330 in de eerste week van de maand. Voor december wordt een premie van circa USD 335 verwacht.

De stijgende premies hangen samen met een combinatie van factoren: tijdelijke productiestops in verschillende smelters, hogere transportkosten en kosten die vooruitlopen op de implementatie van het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Deze elementen zorgen gezamenlijk voor een krapper aanbod en een voorzichtige houding in de handelsketen.

Voor industriële afnemers in Europa, zoals bedrijven in de automobiel-, bouw- en verpakkingssector, betekent dit dat de grondstofkosten toenemen. Vooral kleinere verwerkers merken de effecten van de hogere premies en de beperkte beschikbaarheid. Tegelijkertijd profiteren secundaire aluminiumproducenten minder van deze situatie, omdat zowel schroot als ruwe gietblokken in prijs stijgen en de productie van halffabricaten onder druk staat.

Ook de naderende invoering van CBAM beïnvloedt de markt. De onzekerheid over administratieve verplichtingen en toekomstige kosten leidt tot terughoudendheid bij nieuwe contracten. Hierdoor vertraagt een deel van de handel en verschuiven de verwachtingen voor de korte termijn.

Voor Nederlandse metaalverwerkende bedrijven, en met name het MKB, zijn deze ontwikkelingen relevant. Zij opereren in een keten waarin inkoopzekerheid en kostendruk steeds belangrijker worden. De stijgende premies en het krapper wordende aanbod spelen een rol bij zowel prijsafspraken als leveringszekerheid voor primaire en secundaire aluminiumstromen.

Hoe de markt zich de komende maanden ontwikkelt, hangt mede af van de beschikbaarheid van productievolumes en de verdere invoering van CBAM. Voorlopig schetst de markt een beeld van beperkte ruimte en oplopende kosten.

Bron: alcircle.com