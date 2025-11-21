Industrie krabbelt verder op: omzet +0,7% in Q3, maar verschillen tussen branches zijn groot

De Nederlandse industrie noteerde in het derde kwartaal van 2025 opnieuw lichte groei. Volgens de nieuwste CBS-cijfers steeg de omzet met 0,7% ten opzichte van een jaar eerder. De binnenlandse markt droeg +0,6% bij, terwijl de buitenlandse omzet +0,8% hoger lag. Daarmee zet het voorzichtige herstel dat eerder dit jaar begon, voorzichtig door.

Toch blijft het beeld sterk verdeeld.

Voedingsmiddelen stuwen groei, transportsector in het rood

De voedings- en genotmiddelenindustrie was de grote uitschieter met een stevige omzetgroei van 6,2%. Ook metaal (+1,9%) en de elektrotechnische en machine-industrie (+1,6%) lieten bescheiden plusjes zien.

Aan de andere kant van het spectrum staan de sectoren die het al langer moeilijk hebben. De transportmiddelenindustrie kreeg opnieuw een harde tik en noteerde –9,7%, gevolgd door raffinaderijen en chemie (–5,2%) en textiel, kleding & leer (–4,1%).

Afzetprijzen vrijwel stabiel

De afzetprijzen in de industrie bleven per saldo vrijwel gelijk: +0,1% ten opzichte van Q3 vorig jaar. Binnenlands stegen prijzen met 0,6%, terwijl exportprijzen juist 0,3% daalden. Alleen in de transportmiddelenindustrie liep de prijs iets op (+2,8%); in de chemie zakten prijzen het hardst (–4,2%).

Ondernemers blijven kritisch op winstgevendheid

Opvallend is dat ondernemers al 15 kwartalen op rij vaker een verslechtering dan verbetering van de winstgevendheid melden. In Q3 gaf per saldo 3,5% van de producenten aan dat hun marge onder druk stond – een lichte verbetering ten opzichte van het vorige kwartaal (6,2%).

Faillissementen dalen licht

Het aantal faillissementen in de industrie kwam uit op 69, twaalf minder dan een jaar eerder. Daarmee lijkt de piek van eind 2024 (104 faillissementen) vooralsnog achter ons te liggen.

Ondernemers verwachten eindelijk weer groei

Voor het eerst sinds 2022 kijken producenten met meer optimisme vooruit. Per saldo 11,6% verwacht een hogere omzet in het vierde kwartaal. De belangrijkste rem blijft echter onvoldoende vraag (30%), iets wat we sinds 2021 niet meer als grootste belemmering zagen. Tekort aan arbeidskrachten volgt met 26%.