Nederlandse maakindustrie merkt verdere afkoeling in derde kwartaal 2025

De nieuwste Economische Barometer van de Metaalunie laat zien dat de afkoeling in de MKB-maakindustrie in het derde kwartaal van 2025 verder doorzet. De binnenlandse orderpositie daalde per saldo met 7 procent. Ruim een derde van de ondervraagde bedrijven rapporteert een afname van orders, terwijl een kwart juist groei zag. Daarmee bevestigen de cijfers de neerwaartse trend die al enkele kwartalen zichtbaar is.

Ook de buitenlandse orderpositie vertoont een gemengd beeld. Hoewel het saldo met –3 procent iets minder negatief uitvalt dan in het vorige kwartaal, blijft de internationale vraag achter. Bijna een kwart van de bedrijven zag de exportorders teruglopen. Voor de komende periode rekent 29 procent van de respondenten op een verdere daling van exportorders, tegenover 21 procent die uitgaat van groei. Het resulterende saldo van –8 procent wijst op aanhoudende voorzichtigheid in internationale markten.

Binnen de personeelsomvang zijn de bewegingen beperkt. Het aandeel vaste medewerkers blijft rond de 90 procent van de totale formatie. Negentien procent van de bedrijven nam extra personeel aan, terwijl 14 procent een krimp rapporteerde. Het aantal openstaande vacatures daalde licht ten opzichte van eerdere kwartalen, wat aansluit bij de gematigde marktvraag.

Op het gebied van kosten en prijzen blijft de dynamiek verdeeld. Verkoopprijzen stegen per saldo met 15 procent, maar tegelijkertijd meldt een groeiend aantal bedrijven dat het bedrijfsresultaat onder druk staat. Een op de drie ondernemingen zag de resultaten dalen, terwijl het aandeel bedrijven dat verlies draait steeg naar 18 procent. Ook het investeringsniveau laat een voorzichtige ontwikkeling zien: 29 procent van de bedrijven verwacht de komende tijd minder te investeren.

De cijfers tonen een sector die geconfronteerd wordt met teruglopende vraag, beperkte groeiverwachtingen en oplopende kosten. De komende kwartalen zullen duidelijk maken hoe structureel deze afkoeling is en in hoeverre de internationale vraag zich herstelt.