China vergroot voorsprong in wereldwijde aluminium-recycling, VS blijft achter

De wereldwijde recyclingmarkt voor aluminium verschuift steeds meer richting China. Het land heeft zijn positie ten opzichte van de Verenigde Staten de afgelopen jaren aanzienlijk uitgebreid. Volgens recente gegevens is de secundaire aluminiumproductie in China tussen 2015 en 2024 gegroeid van ongeveer 9 miljoen ton naar bijna 16 miljoen ton per jaar. Daarmee heeft China een ruime voorsprong op de VS, zowel in output als in capaciteit.

Deze ontwikkeling geeft een structurele verandering in de wereldwijde aluminiumketen aan. China produceerde in 2015 al meer secundair aluminium dan de Verenigde Staten, maar de schaalvergroting tot 2024 toont een versterkte dominantie. In netto volume heeft China in die periode meer dan het dubbele toegevoegd van wat de Amerikaanse recyclingsector als geheel produceert.

De groei in recyclingcapaciteit wordt door marktanalisten gezien als onderdeel van een bredere strategie om de afhankelijkheid van primaire grondstoffen te verkleinen en tegelijk te voldoen aan stijgende vraag naar aluminium met lagere emissies. Volgens het International Aluminium Institute wordt verwacht dat de wereldwijde vraag naar aluminium tegen 2050 zal verdubbelen, waarbij een substantieel deel door recycling moet worden ingevuld.

In de Verenigde Staten bleef de recyclingoutput achter bij die van China, mede door een langere traditie van primaire productie en een relatief beperkte uitbreiding van secundaire capaciteit. De Amerikaanse industrie heeft nog altijd een aanzienlijk deel van de productie gebaseerd op schroot, maar de omvang en groei zijn kleiner dan in China.

Voor Europese verwerkende bedrijven — waaronder metaalproducenten in Nederland — heeft deze verschuiving meerdere gevolgen. Een sterkere concentratie van recyclingcapaciteit in China kan invloed hebben op de beschikbaarheid en prijs van gerecycled aluminium op wereldmarkten. Tegelijkertijd illustreert het hoe concurrerende spelers verschillen in schaal, beleid en infrastructuur ontwikkelen in hun recyclingsystemen.

De komende jaren zal duidelijk worden hoe deze verschillen in recyclingoutput de concurrentieverhoudingen en grondstoffenstromen binnen de mondiale aluminiumketen verder beïnvloeden.

