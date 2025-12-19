Ongelijke stroomkosten zetten concurrentiepositie industrie verder onder druk

De roep om gelijke stroomkosten binnen Europa klinkt steeds luider vanuit de Nederlandse industrie. Volgens FME en een brede industriecoalitie dreigt Nederland structureel op achterstand te raken zolang bedrijven hier aanzienlijk meer betalen voor elektriciteit dan hun concurrenten in omringende landen. Vooral energie-intensieve sectoren, waaronder de metaal- en maakindustrie, voelen de gevolgen direct in hun kostprijs en investeringsruimte.

Hoewel energieprijzen de afgelopen periode zijn gestabiliseerd ten opzichte van de pieken tijdens de energiecrisis, blijven de structurele verschillen binnen Europa groot. Nederlandse industriële bedrijven betalen niet alleen hogere tarieven, maar worden ook geconfronteerd met aanvullende belastingen en netkosten. In landen als Duitsland en Frankrijk zijn juist compensatieregelingen en lagere heffingen ingevoerd om de industrie concurrerend te houden en investeringen te stimuleren.

Voor de maakindustrie komt dit op een ongelukkig moment. Bedrijven staan voor grote opgaven op het gebied van verduurzaming, elektrificatie en digitalisering. Die transitie vraagt om forse investeringen en een betrouwbare, betaalbare energievoorziening. Wanneer stroom structureel duurder blijft, ontstaat het risico dat bedrijven investeringsbeslissingen uitstellen of verplaatsen naar landen met gunstiger randvoorwaarden.

Volgens FME raakt het vraagstuk niet alleen individuele bedrijven, maar de gehele industriële keten. Hogere energiekosten werken door in prijzen, marges en uiteindelijk ook in werkgelegenheid. Vooral mkb-bedrijven in de metaal hebben vaak minder mogelijkheden om kostenstijgingen op te vangen of door te berekenen. Daarmee komt ook de veerkracht van de regionale industrie onder druk te staan.

De oproep van de industriecoalitie past in een bredere Europese discussie over strategische autonomie en industriële concurrentiekracht. Terwijl Europa inzet op verduurzaming en herindustrialisatie, dreigt een ongelijk speelveld deze ambities te ondermijnen. Gelijke stroomkosten worden door de sector gezien als een noodzakelijke randvoorwaarde om de energietransitie én economische groei hand in hand te laten gaan.

De discussie over energieprijzen verschuift daarmee van korte termijn compensatie naar structureel beleid. Voor de Nederlandse maakindustrie wordt betaalbare elektriciteit steeds meer een strategisch vraagstuk: bepalend voor investeringen, innovatiekracht en de positie binnen Europa.