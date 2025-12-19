Arbeidsproductiviteit weer nadrukkelijk op de agenda van de maakindustrie

Arbeidsproductiviteit staat opnieuw hoog op de agenda van de Nederlandse maakindustrie. In een periode waarin bedrijven te maken hebben met structurele krapte op de arbeidsmarkt, stijgende kosten en toenemende internationale concurrentie, groeit het besef dat productiviteitsgroei geen abstract beleidsbegrip is, maar een directe randvoorwaarde voor toekomstbestendig ondernemerschap.

Binnen de metaal- en technieksector is die urgentie extra voelbaar. De sector kampt al jaren met een tekort aan technisch personeel, terwijl de vraag naar hoogwaardige producten en maatwerk onverminderd hoog blijft. Tegelijkertijd nemen de eisen toe op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en leverbetrouwbaarheid. Meer mensen aantrekken blijkt steeds lastiger; slimmer werken des te noodzakelijker.

Arbeidsproductiviteit gaat daarbij verder dan het verhogen van de output per medewerker. Het raakt aan investeringsbereidheid, procesoptimalisatie, automatisering en de inzet van digitale technologie. Bedrijven die investeren in moderne machines, data-gedreven productie en betere ondersteuning van medewerkers, blijken beter in staat om schommelingen in vraag en aanbod op te vangen. Ook scholing en het beter benutten van bestaande kennis spelen hierin een cruciale rol.

Tegelijkertijd vraagt productiviteitsverbetering om keuzes op de langere termijn. Investeringen renderen niet altijd direct en vragen vaak om organisatorische aanpassingen. Juist voor mkb-bedrijven in de metaal kan dat een spanningsveld opleveren, zeker in een economisch klimaat dat gekenmerkt wordt door onzekerheid. Toch wijzen verschillende sectoranalyses erop dat uitstel de kwetsbaarheid vergroot, met name ten opzichte van internationale concurrenten die wel blijven investeren.

De hernieuwde aandacht voor arbeidsproductiviteit markeert daarmee een bredere verschuiving in het debat binnen de maakindustrie. Niet groei in volume, maar groei in toegevoegde waarde en efficiëntie staat centraal. Voor veel metaalbedrijven wordt productiviteit daarmee steeds minder een beleidsmatige discussie, en steeds meer een concrete ondernemersvraag: hoe haal je met dezelfde mensen structureel meer uit je organisatie?