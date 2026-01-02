Low-carbon aluminium krijgt vaste plek in automotive, mede onder invloed van CBAM

De automotive sector heeft in 2025 verdere stappen gezet in de toepassing van low-carbon aluminium. Dat blijkt uit een analyse van ALCircle. Autofabrikanten en aluminiumproducenten werken steeds intensiever samen om de CO₂-voetafdruk van voertuigen te verlagen, waarbij aluminium een strategische grondstof blijft vanwege het lage gewicht en de hoge recyclebaarheid.

De overgang naar aluminium met een lagere CO₂-intensiteit verloopt echter geleidelijk. De beschikbaarheid van low-carbon aluminium blijft beperkt en de kosten liggen hoger dan bij conventioneel materiaal. Dat maakt grootschalige toepassing complex in een sector die sterk wordt gestuurd op volumes, marges en leveringszekerheid. Het beeld sluit aan bij bredere ontwikkelingen in de industrie, waar verduurzaming structureel op de agenda staat, maar de uitvoering afhankelijk is van economische randvoorwaarden.

Een steeds belangrijkere factor in deze ontwikkeling is het Europese Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Door de koppeling tussen CO₂-uitstoot en importkosten wordt de herkomst van aluminium nadrukkelijker meegewogen in inkoopbeslissingen. Dit vergroot de aandacht voor transparantie in emissiedata en zet extra druk op internationale toeleveringsketens om hun productie te verduurzamen.

Volgens ALCircle was 2025 vooral een overgangsjaar, waarin samenwerkingen tussen OEM’s en aluminiumproducenten zijn verdiept en pilots zijn opgeschaald. Tegelijkertijd is nog geen sprake van een volledige structurele omslag. De verdere doorbraak van low-carbon aluminium hangt samen met investeringen in productiecapaciteit, toegang tot hernieuwbare energie en de mate waarin kostenverschillen kunnen worden opgevangen binnen de keten.

Voor de aluminiumketen betekent dit dat low-carbon aluminium binnen automotive aan belang wint, mede onder invloed van CBAM, maar dat het tempo van verandering voorlopig wordt bepaald door beschikbaarheid, kosten en internationale concurrentieverhoudingen.

Bron: alcircle.com