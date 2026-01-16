Uitbreiding CBAM vergroot duidelijkheid, maar kostenimpact blijft aandachtspunt

De Europese plannen rond het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) worden verder aangescherpt en uitgebreid. Dat moet bedrijven meer duidelijkheid geven over de wijze waarop CO₂-kosten worden doorberekend op importproducten van buiten de Europese Unie. Tegelijkertijd roept de verdere uitwerking vragen op over de administratieve lasten en de uiteindelijke kosten voor industriële bedrijven.

CBAM is bedoeld om te voorkomen dat productie verschuift naar landen met minder strenge klimaatregels. Door bij import een CO₂-heffing toe te passen die vergelijkbaar is met de kosten die Europese producenten maken, wil de Europese Unie een gelijker speelveld creëren. De regeling geldt in eerste instantie voor sectoren als staal, aluminium, cement en kunstmest, maar wordt stapsgewijs uitgebreid.

Volgens FME zorgt de recente uitwerking van de regels voor meer helderheid over de berekening van de kosten en de rapportageverplichtingen voor bedrijven. Dat is belangrijk omdat veel industriële ondernemingen zowel importeren als exporteren en te maken krijgen met ingewikkelde waardeketens. Door meer duidelijkheid te creëren over de methode en timing wordt het voor ondernemers makkelijker om beslissingen met betrekking tot investeringen te onderbouwen.

Tegelijkertijd wijst FME erop dat CBAM in de praktijk kan leiden tot extra kosten, vooral voor bedrijven die afhankelijk zijn van halffabricaten of grondstoffen van buiten de EU. Naast de financiële impact speelt ook de administratieve belasting een rol. Bedrijven moeten gedetailleerde informatie aanleveren over de CO₂-impact van geïmporteerde producten, terwijl die gegevens niet altijd eenvoudig beschikbaar is bij leveranciers buiten Europa.

Voor de metaalindustrie is CBAM van bijzonder belang. De sector opereert in een sterk internationale markt, waar prijsverschillen snel doorwerken in concurrentieverhoudingen. Hoewel het mechanisme is … bedoeld om te voorkomen dat productie met bijbehorende CO₂-uitstoot naar landen buiten de EU verschuift, kan het tegelijkertijd de kostenstructuur binnen de keten veranderen, met eventueel gevolgen voor marges en doorberekening richting afnemers.

De komende periode staat in het teken van verdere implementatie en verfijning van de regels. Daarbij zal moeten blijken in hoeverre CBAM erin slaagt om klimaatdoelen, concurrentiekracht en uitvoerbaarheid in balans te brengen. Voor industriële bedrijven blijft het volgen van de uitwerking en de impact op de eigen keten daarom van groot belang.