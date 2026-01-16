Cao-overleg metaal draait voorlopig om inzetbaarheid, pensioen en arbeidstijden

In het lopende cao-overleg voor de Metaal & Techniek hebben werkgevers tijdens de derde onderhandelingsronde nog geen loonvoorstel gedaan. De gesprekken stonden deze keer vooral in het teken van andere onderwerpen, zoals duurzame inzetbaarheid, pensioen en arbeidstijden.

Volgens Metaalunie is bewust gekozen om eerst inhoudelijke thema’s te bespreken voordat loonafspraken aan bod komen. Zo is gesproken over duurzame inzetbaarheid en de vraag hoe werknemers gezond en gemotiveerd kunnen blijven werken tot aan de steeds verder opschuivende AOW-leeftijd. Daarbij kwamen ook ontziemaatregelen voor oudere werknemers aan de orde.

Daarnaast is aandacht besteed aan de overgang naar het vernieuwde pensioenstelsel per 1 januari. Werkgevers en vakbonden hebben gesproken over de gevolgen van de nieuwe regeling, waarbij de premie gelijk blijft. Ook de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) kwam aan bod. Deze regeling loopt door tot eind 2027, met de afspraak om gezamenlijk te kijken naar een heldere afbakening van zware beroepen.

Een ander onderwerp in het overleg was arbeidstijd. Partijen hebben afgesproken dit thema verder uit te werken in een gezamenlijke commissie. Doel is om te onderzoeken hoe arbeidstijden beter kunnen aansluiten bij de praktijk in bedrijven, met ruimte voor maatwerk op bedrijfsniveau.

Hoewel loon deze ronde niet is besproken, betekent dat niet dat het onderwerp van tafel is. De volgende onderhandelingsronde staat gepland voor 20 januari. Dan zal het loonvraagstuk opnieuw worden opgepakt, naast de verdere uitwerking van de besproken thema’s.

Het verloop van de gesprekken laat zien dat het cao-overleg in de metaal zich niet alleen richt op beloning, maar ook op bredere vraagstukken rond inzetbaarheid, vergrijzing en veranderende arbeidsomstandigheden. Hoe deze onderwerpen uiteindelijk samenkomen in een nieuwe cao, moet in de komende rondes duidelijk worden.