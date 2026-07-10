Metaalunie: innovatiebeleid sluit onvoldoende aan op mkb-maakindustrie

Nederlandse mkb-maakbedrijven staan voor een dubbele uitdaging. Ze moeten blijven investeren in innovatie om concurrerend te blijven, terwijl een groeiend tekort aan vakmensen de productiecapaciteit onder druk zet. Volgens Koninklijke Metaalunie biedt juist innovatie een belangrijk deel van de oplossing, maar sluit het huidige innovatiebeleid daar nog onvoldoende op aan.

Veel bestaande regelingen zijn vooral gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten of baanbrekende technologie. Voor veel mkb-maakbedrijven ligt de grootste innovatiekracht echter op een ander vlak. Investeringen in robotisering, automatisering, digitalisering en kunstmatige intelligentie kunnen productieprocessen efficiënter maken, de kwaliteit verhogen en de afhankelijkheid van schaars personeel verkleinen.

Metaalunie pleit daarom voor innovatiebeleid dat beter aansluit bij de praktijk van de Nederlandse maakindustrie. Daarbij zou niet alleen productinnovatie, maar juist ook procesinnovatie nadrukkelijker ondersteund moeten worden. Toegankelijke subsidieregelingen en fiscale stimulansen kunnen bedrijven helpen om sneller te investeren in moderne productietechnologie.

Die oproep sluit aan bij een bredere ontwikkeling binnen de sector. De concurrentiekracht van de Nederlandse maakindustrie wordt steeds vaker bepaald door de mate waarin bedrijven erin slagen slimmer te produceren. Niet iedere innovatie leidt tot een nieuw product, maar vrijwel iedere verbetering van een productieproces kan bijdragen aan een hogere productiviteit, kortere doorlooptijden en een efficiënter gebruik van mensen en middelen.

Juist voor mkb-maakbedrijven, waar investeringen zorgvuldig worden afgewogen, kan een innovatiebeleid dat beter aansluit bij de dagelijkse praktijk het verschil maken. Daarmee wordt niet alleen de individuele onderneming sterker, maar ook de concurrentiepositie van de Nederlandse maakindustrie als geheel.