Productie Nederlandse industrie groeit in mei opnieuw met bijna 5 procent

De Nederlandse industrie heeft ook in mei een sterke productiemaand achter de rug. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lag de kalendergecorrigeerde productie 4,9 procent hoger dan in mei 2025. Daarmee zet de positieve ontwikkeling van de afgelopen maanden door en lijkt de industrie voorzichtig verder afstand te nemen van de periode van krimp die de sector eerder doormaakte.

De groei was opnieuw breed gedragen. In een groot deel van de industriële branches nam de productie toe ten opzichte van een jaar eerder. Zoals ook de afgelopen maanden was de machine-industrie een van de belangrijkste aanjagers van de groei. Daar staat tegenover dat niet alle sectoren dezelfde ontwikkeling laten zien. Binnen enkele branches blijft de productie achter, wat benadrukt dat het herstel binnen de industrie nog altijd ongelijk verdeeld is.

Ook op maandbasis ontwikkelde de industrie zich positief. Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden lag de productie in mei hoger dan in april. Daarmee wordt het beeld bevestigd dat de industriële activiteit sinds het begin van dit jaar geleidelijk aantrekt. Tegelijkertijd blijft het producentenvertrouwen negatief. Ondernemers zijn weliswaar minder somber dan eerder, maar kijken nog altijd voorzichtig naar de economische vooruitzichten.

Voor de Nederlandse maakindustrie zijn de cijfers een positief signaal. De combinatie van een stijgende productie en een geleidelijk aantrekkende industriële activiteit wijst erop dat de vraag zich herstelt. Tegelijkertijd blijven bedrijven investeren in het verhogen van hun productiviteit. In een markt waarin personeel schaars blijft en internationale concurrentie groot is, vormen efficiëntere productieprocessen en technologische innovatie steeds vaker de basis voor verdere groei.