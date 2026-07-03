De Nederlandse industrie blijft verrassend sterk presteren. Dat blijkt uit de nieuwste Nevi Inkoopmanagersindex, die in juni uitkwam op 55,5. Hoewel dit iets lager is dan de 55,9 van een maand eerder, wijst een score boven de 50 nog altijd op groei. Daarmee blijft de Nederlandse industrie beter presteren dan veel andere Europese landen.

De groei wordt gedragen door zowel de binnenlandse markt als de export. Vooral de buitenlandse vraag neemt al vier maanden op rij toe. Tegelijkertijd draaien producenten op volle capaciteit en lukt het veel bedrijven niet om alle nieuwe orders direct te verwerken. Hierdoor blijven de orderportefeuilles verder groeien.

Opvallend is dat bedrijven nog altijd extra voorraden grondstoffen en materialen inkopen. Dat gebeurt uit voorzorg, omdat internationale toeleveringsketens nog steeds kwetsbaar zijn. Tegelijkertijd waarschuwen economen dat bedrijven voorzichtig moeten zijn: de prijzen van onder andere aluminium beginnen alweer te dalen, waardoor te duur ingekochte voorraden een risico kunnen vormen.

Een belangrijke motor achter de Nederlandse groei is de machine-industrie. De sterke internationale vraag naar chipmachines, mede aangejaagd door investeringen in AI-datacenters, zorgt ervoor dat Nederland aanzienlijk beter presteert dan bijvoorbeeld Duitsland. Volgens ABN AMRO blijft de Nederlandse industrie daardoor op koers voor een groei van 2,5 procent in 2026.

Voor de maakindustrie zijn de vooruitzichten daarmee voorzichtig positief. De vraag blijft op peil, maar geopolitieke ontwikkelingen, verstoringen in de logistieke keten en rentestijgingen vragen om een scherpe blik op inkoop, voorraadbeheer en investeringsbeslissingen.Nederlandse industrie houdt groeitempo vast ondanks aanhoudende onzekerheid