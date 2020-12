Rusland overweegt uitvoerrechten op stalen staven en wapeningsstaal

De Russische regering denkt na over de invoering van uitvoerrechten op betonstaal en metalen staven. Deze overweging is ontstaan om een sterke stijging van de binnenlandse lange staalprijzen tegen te gaan, stelt Fastmarkets.

Federal Antimonopoly Service of Russia (FAS) stelde de exportmaatregelen voor om sterke prijsstijgingen op de Russische binnenlandse markt voor staal tegen te gaan, volgens een brief van FAS aan het ministerie van Industrie en Handel van de Russische Federatie (Minpromtorg).

FAS stelde een belasting van 13 procent voor op de uitvoer van stalen staven en een belasting van 12 procent op de uitvoer van wapeningsstaall. Het recht zou niet minder dan 73 dollar per ton bedragen voor de uitvoer van stalen staven en niet minder dan 78 dollar per ton voor de uitvoer van betonstaal.