VDL Groep neemt tbp electronics over

VDL Groep versterkt zijn positie als industriële partner in de elektronica. Het familiebedrijf met het hoofdkantoor in Eindhoven heeft tbp electronics overgenomen, stelt VDL Groep in een persbericht. De kerncompetenties van tbp zijn assemblage- en productiediensten van elektronica voor onder meer de industriële, medische en telecomsector. Dit zijn belangrijke sectoren waarin VDL reeds actief is.

tbp electronics is een winstgevend bedrijf dat 133 medewerkers telt, goed is voor ruim 30 miljoen euro omzet per jaar en is gevestigd in Dirksland (Zuid-Holland) en op Brainport Industries Campus in Eindhoven. Op de hoofdvestiging op Goeree-Overflakkee vindt het vergaande geautomatiseerde productieproces plaats, in Eindhoven de engineering en het ontwerpen van de testapparatuur. Het bedrijf assembleert en levert zogeheten printed circuit board assemblies (pcba’s), printplaten met elektronische componenten.

Verbreding portfolio

President-directeur Willem van der Leegte van VDL Groep: “Wij hebben de ambitie om een one-stop-shop-industriële partner te zijn. Met de activiteiten van tbp in onze gelederen zetten wij een flinke stap voorwaarts op het gebied van de assemblage van elektronica. Wij gaan ervan uit dat de combinatie met vooral onze activiteiten op het gebied van de hoogwaardige mechanica meerwaarde biedt voor onze klanten. Daarnaast is tbp actief in veel industrieën waarin VDL ook actief is, zoals semicon, medisch, telecom en defensie.”

Foto: VDL Groep