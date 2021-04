Metaalaandelen blijven stijgen door positieve houding makelaars

De metaalaandelen stegen donderdag nadat aandelenmakelaars hun positieve vooruitzichten voor de sector handhaafden. De stijging wordt daarnaast geholpen door stijgende staalprijzen, een betere productie en verbeterde winstvooruitzichten voor het aankomende kwartaal.



De Nifty Metal index steeg vandaag in de handel met meer dan 2 procent, vergeleken met een stijging van 0,7 procent van de benchmark Nifty. De metaalindex heeft ook beter gepresteerd dan de Nifty in 2021 en in de afgelopen maand. In 2021 is de Nifty Metal index met meer dan 37 procent gestegen ten opzichte van een stijging van 6 procent in de Nifty, terwijl de index in de afgelopen maand met meer dan 14 procent is gestegen ten opzichte van een daling van een half procent in de benchmark.

Credit Suisse heeft in een recent rapport opgemerkt dat de prijs van Indiaas staal deze week op de handelsmarkt met 40 dollar per ton is gestegen. Credit Suisse verwacht dat de staalprijzen hoog zullen blijven door vraagherstel, tekorten en kostenstijgingen. De makelarij geeft de voorkeur aan Tata Steel en JSPL in de sector. Ondertussen verhoogde Citi de EBITDA-raming voor 2022 met 12 tot 20 procent voor staalbedrijven als JSW Steel, JSPL en SAIL als gevolg van de stijging van de HRC-prijzen. Na dit rapport van Credit Suisse stegen JSPL en JSW Steel elk met ongeveer 6 procent tijdens de intradaghandel, terwijl Tata Steel en SAIL elk meer dan 4 procent bijdroegen.

JSW Steel bereikte ook zijn hoogtepunt van Rs 599 per aandeel nadat het bedrijf een verbeterde productie rapporteerde in het vierde kwartaal van het boekjaar 2020-21. Het bedrijf kondigde in een persbericht aan dat het een ruwstaalproductie van 4,19 miljoen ton heeft gerealiseerd in het vierde kwartaal van FY21, een groei van 2 procent op kwartaalbasis en 6 procent op jaarbasis.