China intensiveert inspanningen om ‘s werelds grootste staalindustrie groen te maken

China is de inspanningen aan het opvoeren om een van de meest vervuilende hoeken van haar economie duurzaam te krijgen, en heeft op de planning staan dat haar gigantische staalindustrie binnen vier jaar piekemissies zal bereiken.

De natie streeft ernaar de piek van de koolstofemissies vóór 2025 te bereiken en deze tegen 2030 met 30% te verminderen, meldt Bloomberg. China is ook van plan strengere maatregelen uit te vaardigen voor de productiecapaciteit van ruw staal en de vervanging daarvan, meldde de Economic Information Daily, die zich baseerde op een persoon die niet kon worden geïdentificeerd.

Staal is verantwoordelijk voor 15 procent van China’s koolstofuitstoot, de grootste fractie onder de Chinese fabrikanten, en is een belangrijke sector die moet worden beteugeld nu het land zijn koers uitstippelt om tegen 2060 een koolstofneutrale economie te bereiken. De autoriteiten hebben al een reeks productiebeperkingen ingevoerd en zijn hard opgetreden tegen staalfabrieken die de regels aan hun laars lappen, vooral in het centrum van Tangshan. Tegelijkertijd maken enkele giganten in de sector plannen om de emissies in de komende decennia te beperken.

“Wij voorspellen dat China in de loop van 2020 en 2021 een piek in de staalproductie zal bereiken, als gevolg van binnenlandse, door Covid-19 stimuleringsmaatregelen gesteunde, staalintensieve infrastructuurprojecten”, aldus Atilla Widnell, managing director van Navigate Commodities. Het is daarom “heel goed mogelijk” dat de industrie haar piekemissiedoelstellingen vóór 2025 kan halen, voegde hij eraan toe.

Toch staan de beleidsmakers voor de uitdaging om een evenwicht te vinden tussen de noodzaak om een groeidoelstelling van meer dan 6 procent te halen en de belofte om de koolstofintensieve staalproductie terug te schroeven. De productie heeft opeenvolgende records gebroken en bereikte vorig jaar voor het eerst de grens van 1 miljard ton, naast herhaalde beloften om de overcapaciteit in te perken.

De weg naar decarbonisatie is ook onduidelijk. Het gebruik van meer schroot wordt beperkt door de beschikbaarheid ervan, en de Chinese industrie wordt gedomineerd door hoogovens, aldus BloombergNEF. Koolstofafvang en waterstof zijn andere mogelijkheden. Deze laatste optie wordt gesteund door Fortescue Metals Group Ltd., de op drie na grootste exporteur van ijzererts, maar staat nog in de kinderschoenen en is nog niet levensvatbaar op grote schaal.