Koperprijzen bereiken wederom hoge piek

Koper was vrijdag wederom op weg naar de grootste wekelijkse stijging in twee maanden, nadat solide Amerikaanse en Chinese economische cijfers de wereldwijde aandelenmarkten naar recordhoogten stuwden en verschillende investeringsbanken hogere prijzen voor het metaal voorspelden. Dit meldt Reuters op basis van haar laatste cijfers.

De cijfers uit China, de grootste afnemer van metalen, geven echter een gemengd beeld. De fabrieksactiviteit groeide sterk, maar bleef achter bij de verwachtingen en zal naar verwachting vertragen. Benchmark koper op de London Metal Exchange (LME) steeg in de officiële handel met 0,4% tot $9.317,50 per ton, een stijging van ongeveer 4 procent deze week en dicht bij de piek van februari van $9.617, de hoogste sinds 2011.

“De Chinese gegevens zijn alleen op het eerste gezicht echt goed … het momentum is enigszins afgekoeld,” zei analist Daniel Briesemann van Commerzbank. Optimisme op de aandelenmarkten ondersteunde de metalen en een sterke vraag tijdens het tweede kwartaal – China’s traditionele bouwseizoen – kon koper op korte termijn verder omhoog stuwen, maar de prijzen zouden later in het jaar dalen, zei Briesemann.