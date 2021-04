Doorbraak in aluminiumindustrie vanwege koolstofarme productie

Terwijl het vervoer verantwoordelijk is voor ongeveer een kwart van de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide, is bijna 8 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen (BKG) afkomstig van de productie van metalen zoals aluminium, staal en ijzer, volgens Our World in Data. De En+ Group, die 5,9% van al het aluminium ter wereld produceert, produceert aluminium met een zuiverheid van meer dan 99% en met de “laagste koolstofvoetafdruk” in de industrie in haar fabriek in Krasnoyarsk, Rusland. Het metaalsegment van de En+ Group, Rusal, heeft een koolstofarm aluminiummerk gecreĆ«erd onder de naam Allow.



Allow maakt gebruik van onbrandbare inerte anodes in het elektrolyseproces in plaats van koolstofanodes. Inerte anodes geven alleen zuurstof af, terwijl de gangbare koolstofanodes CO2 afgeven en vaak moeten worden vervangen, zei Victor Mann, technisch directeur bij Rusal, dinsdag in een webinar. “In een belangrijke doorbraak voor de aluminiumindustrie heeft En+ metaalbedrijf Rusal met succes aluminium geproduceerd met de laagste koolstofvoetafdruk in de industrie – minder dan 0,01 ton CO2-equivalent per ton metaal. Dit is 100 keer lager dan het industriegemiddelde,” zei Lord Barker of Battle, uitvoerend voorzitter van En+, tijdens het webinar.

De gemiddelde uitstoot van CO2-equivalent per ton wereldwijd geproduceerd aluminium ligt tussen de 12 en 17 ton, volgens een document uit 2019, “Aluminum Production in the Times of Climate Change: The Global Challenge to Reduce the Carbon Footprint and Prevent Carbon Leakage,” geschreven door samenwerkende professoren in Europa en AustraliĆ«. Aluminium is zeer overvloedig aanwezig en bijna oneindig recycleerbaar. Door zijn lichte gewicht en duurzaamheid is het een ideaal materiaal voor de fabricage van voertuigen. Barker van Battle zei dat het bedrijf verwacht dat de vraag naar aluminium in de transportsector de komende vijf jaar met 7% zal toenemen.

En+ heeft brede duurzaamheidsplannen om de totale uitstoot tegen 2030 met 35% te verminderen en tegen 2050 tot net-nulemissie te komen, aldus een persbericht. Het bedrijf is van plan in september een stappenplan voor net-nul-uitstoot uit te brengen, waarin de hele waardeketen wordt onderzocht en wordt nagegaan welke maatregelen het bedrijf moet nemen om de doelstelling voor 2050 te halen.