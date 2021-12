Stakingsestafette voor betere arbeidsvoorwaarden en hogere lonen blijft door het land gaan

De leden van de FNV-metaal hebben het eindbod dat op 28 oktober is gedaan door de werkgevers. Ze vinden het aanbod onvoldoende en om hun eisen om meer loon en betere secondaire arbeidsvoorwaarden meer kracht te geven, vinden er bijna dagelijks stakingen plaats. De nadruk op de eisen van de werknemers ligt niet alleen op een hoger salaris, hoewel deze eis door de oplopende inflatie ook steeds belangrijker wordt, maar zeer zeker ook op de wensen die het werken in de metaal aantrekkelijk maken. Een belangrijk aandachtspunt is daarbij het maatschappelijk verantwoord ondernemen en de roep om meer aanbod op de arbeidsmarkt.

‘De makers van morgen’ willen een eerlijker aanbod

De werknemers, die door de werkgevers al de ‘makers van morgen’ zijn genoemd, zijn zeer ontevreden over het aanbod dat de werkgevers op tafel hebben gelegd. De CAO voor metaal en techniek is met 320.000 werknemers en 28.000 werkgevers de grootste CAO van Nederland. Dat maakt duidelijk wat de impact is van de wensen van de werknemers. In het kort komen deze op het volgende neer: een loonsverhoging van 5% en een minimumloon van minimaal €14,00, geen verplichte consignatie vanaf 55 jaar en 2 extra vakantiedagen, vaste contracten voor flexwerkers die meer dan 9 maanden dezelfde functie uitoefenen, aangepaste zware beroepenregeling en het afschaffen van jeugdlonen. Het wachten is nu op de reactie van de werkgevers.