Chaos op de nikkelmarkt door enorme prijsexplosie als gevolg van oorlog in Oekraïne en speculaties op de London Metal Exchange

Op de Londense metalenbeurs, de belangrijkste beurs en graadmeter voor de wereldwijde handel in basismetalen, is een chaos ontstaan rondom de prijs voor nikkel. Toen de prijs van Nikkel vorige week in twee dagen tijd met 250% steeg werd besloten om de handel stil te leggen. Uiteindelijk heeft de handel in nikkel meer dan een week stilgelegen om de markt te laten afkoelen. De grote prijsstijgingen werkten op de beursspeculaties in de hand waardoor een situatie ontstond waarbij de ontwikkeling van de nikkelprijs dusdanig af ging wijken van de reële marktsituatie dat de handel werd stilgelegd.

Grote onzekerheid leidt tot gemaximeerde prijsschommeling op de beurs

Om te voorkomen dat de nikkelprijs bij het hervatten van de beurs meteen weer extreem zou stijgen of dalen, heeft de London Metal Exchange een maximale dag limiet van 8% stijging of daling van de prijs bepaald. Na opening van de beurs zakte de prijs meteen met 8% naar zo’n $42.000 (in de week ervoor was de prijs zelfs opgelopen naar zo’n $100.000 per ton als gevolg van speculaties). Nikkel is een belangrijke grondstof voor de productie van nikkelsulfaat dat weer gebruikt wordt bij de productie van batterijen voor elektrische auto’s en roestvaststaal. De grote koerswijzigingen zorgen ervoor dat er financiële onzekerheid bij deze producenten waardoor ook deze markten verstoord raken.