Afnemende groei wereldeconomie zorgt voor daling grondstofprijzen

De afnemende groei van de wereldeconomie en de daarmee samenhangende angst voor een recessie zorgt ervoor dat de prijzen voor diverse grondstoffen sterk zijn gedaald. Gunstig is daarbij dat de prijs voor een vat ruwe olie met een prijs van $112, $12 lager lag dan twee weken geleden. Koper, een andere belangrijke indicator voor de ontwikkeling van de grondstofprijzen, was gisterenmiddag $8550 en daarmee $1000 goedkoper dan begin juni. Al met al hebben de prijsdalingen ervoor gezorgd dat de prijzen op de termijncontractenmarkt volgens de Bloomberg Commodity Index met 10% gedaald zijn vergeleken met het begin van deze maand.

Prijzen gaan omlaag maar staan nog altijd op een hoog niveau

Hoewel de prijzen op de grondstoffenmarkt dus omlaag gaan, zullen ze als gevolg van het krappe aanbod niet snel hard in elkaar zakken. Inflatie en hogere rentes hebben weliswaar een negatieve invloed op de prijsontwikkelingen, het tekort aan grondstoffen heeft nog meer impact en zal ervoor zorgen dat de grondstofprijzen relatief hoog blijven. Ook de tendens om meer te investeren in duurzame materialen heeft zijn invloed op de aanbodzijde in de markt.