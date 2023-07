￼Plannen voor groene staalproductie bij Tata onder druk door sterke veranderde omstandigheden en nieuwe technologische inzichten

Tata Steel in IJmuiden denkt momenteel na over de plannen om de fabriek te verduurzamen, waarbij het bedrijf diverse scenario’s onderzoekt, waaronder een scenario zonder het gebruik van groene waterstof. In 2021 kondigde Tata nog aan dat het zijn fabriek wilde verduurzamen door over te stappen op waterstofproductie in plaats van steenkool.

Verduurzamingsplannen verlopen moeizaam

Tata Steel staat al langere tijd onder druk vanwege de uitstoot van zijn cokesfabrieken waar steenkool wordt verwerkt. De gewenste verduurzaming zou juist deze delen van het bedrijf kunnen sluiten. De heroverweging is het gevolg van veranderingen in de omstandigheden sinds de aankondiging, zoals nieuwe technologische inzichten, inflatie, hoge energieprijzen, stikstofproblematiek, een verslechterende economie en extra klimaatmaatregelen.

Hoewel groen staal nog steeds het doel is, houdt Tata alle opties open. Het bedrijf onderzoekt onder andere de bouw van een DRI-installatie om ijzer uit erts te halen, maar overweegt ook om meer schroot te smelten in plaats van waterstof te gebruiken voor de staalproductie. Dit laatste scenario wordt echter fel tegengesproken door de centrale ondernemingsraad van Tata, omdat het volgens hen veel banen zou kosten en de continuïteit van het bedrijf zou schaden.

Tata onderzoekt ook welk type oven het wil gebruiken voor de productie. Er is kritiek op de vlamboogoven omdat deze mogelijk niet geschikt is voor hoogwaardige producten zoals autoplaten, batterijstaal en verpakkingsstaal. Een ander type elektrische oven waar Tata mogelijk op wilde inzetten, wordt nog onvoldoende onderzocht.

Tata heeft de grootste CO₂-uitstoot van Nederland en is bezig met verduurzamingsplannen. Het bedrijf heeft nog geen vergunningen aangevraagd voor de waterstofplannen, maar heeft wel contracten afgesloten voor de technologische voorbereidingen. Een beslissing over de groene toekomstplannen wordt na de zomer genomen.