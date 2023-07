Stikstofcrisis vormt bedreiging voor businessmodel in de technische sector

Uit de zevende editie van de TechBarometer van ROVC blijkt dat de technische branche bezorgd is over de gevolgen van de stikstofcrisis. Uit het onderzoek onder ruim 1.000 HR-beslissers, 2.700 technici en 1.000 potentiële zij-instromers blijkt dat 32% van de beslissers vreest dat de stikstofcrisis het businessmodel van hun organisatie in gevaar brengt, terwijl dit percentage 23% is onder technici. Bovendien zijn technici somber over de toekomst, waarbij bijna de helft (47%) van hen aangeeft dat hun organisatie niet over voldoende kundig personeel beschikt om de stikstofcrisis het hoofd te bieden. Ook 36% van de HR-verantwoordelijken deelt deze zorgen.

Hoewel de technische sector zich zorgen maakt over de druk op businessmodellen, denken HR-beslissers vaker wel dan niet dat de werkzaamheden van technici onveranderd zullen blijven door de crisis.

De stikstofcrisis legt grote druk op de technische branche, omdat de overheid eist dat de industrie de uitstoot met 38% vermindert. De sector heeft enkele grote uitstoters, zoals fabrieken en installaties die stikstofverbindingen produceren. Om te verduurzamen, moeten bedrijven in de branche kijken naar innovatie, aangezien het verplaatsen of opkopen van bedrijven niet haalbaar lijkt.

Uit het onderzoek blijkt dat zowel HR-beslissers (44%) als technici (49%) geloven dat elektrificatie van werktuigen, zoals graafmachines en shovels, een belangrijke oplossing is voor het verminderen van stikstofuitstoot. Ook het verduurzamen van installaties en het productieproces draagt bij aan de oplossing, evenals het monitoren van de stikstofuitstoot.

Elektrificatie wordt echter bemoeilijkt doordat de stikstofcrisis een vertragend effect heeft op de uitbreiding van het elektriciteitsnet, volgens netbeheerders. Het vraagt ook om nieuwe kennis en vaardigheden van werknemers in de sector, omdat niet alle werktuigbouwkundigen gespecialiseerd zijn in elektriciteit. Om vooruitgang te boeken in de verduurzaming, benadrukt ROVC het belang van kennisoverdracht door opleiding en bijscholing. Bovendien moet er anders worden gekeken naar arbeid, functies, opleiding, werving en geschikte kandidaten om de juiste mensen met de juiste vaardigheden op de juiste plek te krijgen en kennis breder te verspreiden.