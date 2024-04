Afzetprijzen in de Nederlandse industrie dalen in februari minder hard dan de maanden ervoor

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de prijzen in de Nederlandse industrie in de maand februari minder hard zijn gedaald dan in de 4 maanden ervoor. Was de prijsdaling in de maand januari nog 3 procent, de daling in de maand februari bleef steken op 1,8 procent. Zoals bekend is de prijsontwikkeling sterk verbonden met de ontwikkeling van de olieprijzen. In februari daalde de olieprijs met ruim 3 procent hetgeen ook zijn weerslag had op de prijsontwikkeling van producten van de aardolie-industrie die een grote invloed hebben op de gemiddelde afzetprijzen in de industrie.

Prijsdaling metaalproducten bovengemiddeld

Wanneer we kijken naar de prijsontwikkeling in de diverse klassen dan valt op de prijzen van metaalproducten in februari bovengemiddeld waren gedaald met een daling van 4,6 procent.

Wanneer we kijken naar de prijsontwikkeling in de Nederlandse industrie op korte termijn dan is er sprake van een prijsstijging van 0,6 procent ten opzichte van de maand januari.