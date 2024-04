Stakingsestafette als gevolg van uitblijven onderhandelingsresultaat nieuwe cao Metaalbewerkingsbedrijf

Vakbonden en werkgevers zijn er niet in geslaagd om een nieuwe cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf af te sluiten. Als gevolg hiervan is er een stakingsestafette aangekondigd die volgende week maandag in Friesland start en zich gedurende de week zal verspreiden over Twente, Noord-Brabant, Rotterdam, Noord-Holland en Utrecht. Belangrijkste geschilpunten zijn de looneisen en de ouderenregeling die door de vakbonden op tafel zijn gelegd.

Eisen volgens werkgevers niet realistisch

De werkgevers zijn teleurgesteld in de houding van de vakbonden en vinden een looneis van 13% niet realistisch. De geboden loonsverhoging van 9,19%, voor jongeren zelfs meer dan 10%, vinden ze een stevig aanbod. De vakbonden vinden dat de werkgevers geen oog hebben voor de financiƫle situatie van hun leden. In de afgelopen cao-periode hebben zij fors ingeleverd op hun koopkracht en dit moet volgens de vakbonden gerepareerd worden. Daarnaast zijn de vakbonden ontevreden over het uitblijven van plannen om de instroom van jongeren te bevorderen en de regelingen om ouderen minder te belasten.

De werkgevers zijn teleurgesteld in de houding van de vakbonden maar blijven openstaan voor onderhandelingen. Het is volgens onderhandelaar Follon van belang dat er snel een cao-akkoord komt. De huidige cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf was op 1 april jl. verlopen.