Ontwikkelingen op wereldwijde aluminiummarkt in 2024 worden beïnvloed door geopolitiek, wijzigende vraagpatronen en duurzaamheid

De wereldwijde aluminiummarkt wordt in 2024 sterk beïnvloed door een verscheidenheid aan factoren, zoals geopolitieke spanningen, technologische vooruitgang en veranderende vraagpatronen. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot aanzienlijke veranderingen in zowel de productie als de prijs van aluminium.

Eén van de belangrijkste invloeden op de aluminiummarkt dit jaar zijn de geopolitieke spanningen, met name bij grote producenten als China en Rusland. China neemt meer dan de helft van de wereldwijde aluminiumproductie voor haar rekening en heeft te maken gehad met handelsconflicten en beperkingen op exportgebied. Dit heeft geleid tot verstoringen in de leveringsketen hetgeen prijsstijgingen veroorzaakt. Bovendien heeft de aanhoudende oorlog in Oekraïne een aanzienlijke impact gehad op de Russische aluminiumexport, waardoor het beschikbaarheidsniveau van dit metaal nog verder onder druk is komen te staan.

Duurzaamheid blijft een cruciale drijfveer in de aluminiumindustrie. In 2024 zien we een versnelling in de toepassing van technologieën die de milieu-impact van aluminiumproductie verminderen. Het recyclen van aluminium wint terrein doordat het proces slechts een fractie van de energie vereist ten opzichte van het produceren van primair aluminium. Bedrijven investeren zwaar in technologieën om recycling efficiënter te maken en zo de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Ook zien we interessante verschuivingen in de vraag naar aluminium. De groei van elektrische voertuigen (EV’s) en projecten voor hernieuwbare energie, zoals zonne- en windenergie, stimuleren deze vraag. Tegelijkertijd is er een afnemende vraag vanuit traditionele sectoren zoals de bouw, die te maken heeft met vertragingen en verminderde investeringen als gevolg van economische onzekerheden.

Deze ontwikkelingen hebben geleid tot aanzienlijke prijsschommelingen. Na een stijging van de prijzen aan het begin van het jaar, veroorzaakt door onderbrekingen in de levering en een stijgende vraag, lijkt de prijs van aluminium in de tweede helft van 2024 enigszins te stabiliseren.

Alles bij elkaar genomen is de aluminiummarkt in 2024 een complex samenspel tussen geopolitieke, economische en technologische factoren. Terwijl de sector blijft navigeren door uitdagingen en kansen, wordt duidelijk dat duurzaamheid en innovatie sleutelrollen spelen in toekomstige ontwikkelingen.