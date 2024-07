Economische ontwikkelingen in MKB-maakindustrie vertoont sterk wisselend beeld

De Koninklijke Metaalunie Economische Barometer voor het tweede kwartaal van 2024 laat een gemengd beeld zien. Onderhouds- en servicebedrijven en bedrijven in engineering en advies presteren beter dan gemiddeld, terwijl machinebouwers juist slechter scoren. De binnenlandse orderpositie groeit nauwelijks, terwijl de buitenlandse orderpositie toeneemt. De gemiddelde stand van de MKB-maakindustrie blijft gelijk aan het langjarig gemiddelde.

Binnenlandse Orderpositie

De binnenlandse orderpositie is nagenoeg onveranderd ten opzichte van het eerste kwartaal. Bij een kwart van de bedrijven is deze toegenomen, bij een kwart afgenomen en bij de helft gelijk gebleven. Vooral bij machinebouwers en verspanende bedrijven is een sterkere afname te zien. De waardering van de binnenlandse orderpositie is verbeterd met een saldo van 18%, waar 37% van de bedrijven tevreden over is. Voor het derde kwartaal zijn de verwachtingen positiever, met ruim een derde van de bedrijven die een toename verwachten. De gemiddelde orderportefeuille is gestegen naar 11,8 weken, bijna een week meer dan in het eerste kwartaal.

Buitenlandse Orderpositie

Voor het eerst in ruim twee jaar is er een toename in de buitenlandse orderpositie, met 35% van de exporterende bedrijven die een toename zien, tegenover een kwart met een afname. Plaatbewerkers zijn hier positiever dan gemiddeld. 44% van de bedrijven exporteert, waarvan 6% van de bedrijven tot 10% van hun omzet. 38% van de ondernemers exporteert gemiddeld 46% van hun omzet. 35% van de bedrijven is tevreden met de exportpositie, terwijl 23% ontevreden is, vooral onder machinebouwers. De verwachtingen voor het komende kwartaal zijn optimistisch, met 34% van de ondernemers die een verbetering verwacht en 16% een afname. Machinebouwers zijn het meest positief gestemd.

Prijzen, Personeel en Vacatures

In het tweede kwartaal van 2024 heeft 22% van de MKB-maakbedrijven de verkoopprijzen verhoogd, terwijl 8% de prijzen verlaagde. Het aantal werknemers met vaste contracten is per saldo met 5% toegenomen. Ook het aantal flexibele contracten is licht toegenomen. Het aandeel bedrijven met vacatures is gestegen van 44% eind 2023 naar 54% in de eerste helft van 2024, met gemiddeld 2,8 vacatures per bedrijf.

Winstgevendheid

De winstgevendheid is licht gestegen, met twee derde van de bedrijven die winst maakt, 10% die verlies lijdt en 22% die quitte speelt. Het bedrijfsresultaat is verbeterd, met per saldo 2% van de bedrijven die een toename melden. De waardering van het bedrijfsresultaat is ook verbeterd, met zo’n 36% van de ondernemers die positief zijn. Voor het derde kwartaal zijn de verwachtingen iets positiever, met 29% die een verbetering verwacht en 16% een verslechtering.

Belemmeringen

De belangrijkste belemmeringen zijn veranderd: ‘onvoldoende vraag uit de markt’ wordt minder vaak genoemd dan in het eerste kwartaal van 2024, terwijl ’tekort aan arbeidskrachten’ juist vaker wordt genoemd.