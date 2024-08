Afzetprijzen in de industrie stijgen met 0,5 procent in juni

De afzetprijzen in de Nederlandse industrie zijn in de maand juni gestegen met 0,5 procent vergeleken met dezelfde periode in 2023, blijkt uit cijfers gepubliceerd door het CBS. Hiermee is er sprake van een kleine verbetering vergeleken met de maand ervoor toen de prijzen met 0,3 procent stegen. De stijging van de prijzen werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door een stijging van de olieprijzen. Deze waren in juni 11 procent hoger dan een jaar eerder. De grootste prijsstijging was echter zichtbaar in de bedrijfsklasse Machines waar de prijzen met 4,5 procent stegen.

Prijzen in de metaal daalden het sterkst

Wanneer we kijken naar de prijsontwikkeling in de bedrijfsklasse metaal dan zien we dat de prijzen hier met 3 procent zijn gedaald ten opzichte van een jaar eerder. De prijsontwikkeling op korte termijn vertoonde een nagenoeg gelijk prijsniveau vergeleken met de maand mei. Er was sprake van een kleine daling van 0,1 procent. Deze daling werd veroorzaakt door een daling van 0,2 procent. De afzetprijzen op de buitenlandse markt bleven onveranderd.