Tata Steel Nederland lijdt groot verlies door moeilijke marktomstandigheden en uitgelopen onderhoudswerkzaamheden

In het boekjaar 2023/2024 leed Tata Steel Nederland (TSN) een verlies van €753 miljoen voor belastingen, wat het grootste verlies is sinds 2003. Dit verlies wordt veroorzaakt door dalende staalprijzen, verminderde vraag en vertragingen in het onderhoud en de vernieuwing van installaties. TSN behaalde vorig jaar nog een winst van €443 miljoen voor belastingen. De CEO, Hans van den Berg, omschreef het afgelopen jaar als financieel zeer uitdagend vanwege verslechterende marktomstandigheden, hoge energie- en grondstofprijzen en aanzienlijke projectvertragingen.

TSN heeft besloten om 600 banen te schrappen, een aantal dat lager is dan de eerder bekendgemaakte 800 banen, en gedwongen ontslagen zijn niet uitgesloten. Ondanks het verlies kreeg het bedrijf een belastingteruggave van €187 miljoen, waardoor het nettoverlies op €556 miljoen kwam. TSN blijft echter optimistisch over haar liquiditeitspositie dankzij een gestegen rekening-courantplafond bij banken, dat groeide van €200 miljoen naar €400 miljoen.

Het verlies komt op een zeer belangrijk moment omdat TSN momenteel onderhandelt met de Nederlandse overheid over financiële steun voor de vergroening van de staalproductie. Het bedrijf streeft naar een CO₂-reductie van 40% tegen 2030 door verouderde installaties te vervangen door schonere technologieën, waaronder elektrische, aardgas- en later waterstofinstallaties. De overheid overweegt om maximaal €3 miljard aan steun te verlenen, waarbij TSN ook een financiële bijdrage moet leveren, maar de exacte bedragen zijn nog onbekend.

Daarnaast produceerde TSN vorig jaar aanzienlijk minder vloeibaar staal, namelijk 4,8 miljoen ton, wat een daling van 24% betekent ten opzichte van het voorgaande jaar (2022/2023). Dit werd voornamelijk veroorzaakt door uitgelopen onderhoudswerkzaamheden en vertragingen in de oplevering van nieuwe installaties. De omzet van TSN daalde met meer dan 17% naar €5,9 miljard, waarbij tweederde van deze daling werd veroorzaakt door lagere opbrengsten per ton en de rest door een afname in vraag, met name in Europa.