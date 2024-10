Kleine daling afzetprijzen in de Nederlandse industrie in augustus

De afzetprijzen in de industrie hebben in augustus een klein stapje teruggezet in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. De daling bedroeg 0,5 procent daar waar er in juli nog sprake was van een stijging met 1 procent. De daling van de afzetprijzen wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de sterk gedaalde prijzen in de aardolie-industrie (-18,1 procent). In de klasse metaalproducten was er ook sprake van een daling maar deze bleef beperkt tot 1,3 procent.

Korte termijn prijsontwikkeling ook negatief

Wanneer we de prijzen in de industrie over de maand augustus vergelijken met de maand ervoor is er ook sprake van een daling. De prijzen op de buitenlandse markt daalden met 0,8 procent, de daling op de binnenlandse markt bleven beperkt tot 0,2 procent. Ondanks de daling van de afzetprijzen kijken de producenten in de industrie iets positiever naar de ontwikkelingen op de korte termijn.