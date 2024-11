Vertrouwen bij producenten in de industrie neemt af in oktober

Uit cijfers van het CBS is duidelijk geworden dat de producenten in de industrie met minder vertrouwen naar de nabije toekomst kijken. Het vertrouwen daalde van -1,7 in september naar -3,2 in oktober. Het producentenvertrouwen ligt al geruime tijd onder het gemiddelde vertrouwen van de afgelopen 20 jaar (-1,3) maar liet de afgelopen maanden een positieve trend zien die richting het langjarige gemiddelde ging. Met de sterke terugval in oktober lijkt de trend hiermee te zijn doorbroken. Belangrijkste oorzaak van het gedaalde vertrouwen is de verwachte bedrijvigheid. Producenten zijn hier minder positief over, maar ook over de andere twee deelindicatoren waar het producentenvertrouwen op is gebaseerd (voorraden gereed product en de orderpositie) waren de producenten negatiever.

Daling in vertrouwen in meer dan de helft van de branches

Er was sprake van een daling van het vertrouwen bij de helft van de belangrijkste branches. Ook in de branche ‘Basismetaal en metaalproducten’ was er sprake van een afname van het vertrouwen (van -7,7 naar -11,1). De bezettingsgraad van de machines en installaties liet aan het begin van het vierde kwartaal een daling zien van 78,0 procent in het derde kwartaal naar 77,1 procent.

De productie in de industrie nam in augustus met 0,5 procent af vergeleken met dezelfde periode in 2023. De krimp was daarmee kleiner dan in de voorgaande 7 maanden. Wanneer er echter gekeken wordt naar de ontwikkeling op de korte termijn dan is er sprake van een stijging van de productie met 2,1 procent in augustus vergeleken met juli.