Stimuleringsmaatregelen in China zorgen voor een verhoogde prijsverwachting van aluminium en koper voor 2025

Zakenbank Goldman Sachs heeft zijn voorspellingen voor de prijzen van aluminium en koper voor 2025 verhoogd, gebaseerd op de verwachte toenemende vraag uit China. Dit land is zoals bekend een belangrijke consument van metalen en recente stimuleringsmaatregelen lijken de vraag verder op te drijven. De bank schat dat de prijs voor aluminium zal stijgen naar $2.700 per ton, terwijl koper een niveau van $10.160 per ton zal bereiken. Momenteel schommelen de prijzen van deze metalen op de LME (London Metal Exchange) rond $2.634,50 voor aluminium en $9.510,50 voor koper per ton.

Goldman Sachs benadrukt dat de economische prikkels in China meer effect hebben op metalen dan op olie en kolen, omdat China een dominante speler is in de wereldwijde vraag naar metalen. De vraag naar koper en aluminium zal volgens de bank profiteren van programma’s gericht op modernisering en vervanging van consumentengoederen.

De bank waarschuwt echter dat het beleid twee kanten op kan werken. Een toename in stimuleringsmaatregelen zou de prijzen verder kunnen opdrijven, maar escalerende handelsspanningen tussen de VS en China vormen een potentieel neerwaarts risico. Onlangs heeft China een nieuw stimuleringspakket aangekondigd om de economische groei te ondersteunen, hoewel Goldman waarschuwt dat de impact op de ijzerertsprijs mogelijk overschat is. De bank stelt dat een evenwichtige prijs voor ijzererts rond de $90 per ton ligt.

Deze vooruitzichten tonen aan hoe geopolitieke en economische dynamieken de grondstoffenmarkt blijven beïnvloeden.