Productie in Nederlandse industrie daalt in september fors met ruim 3 procent

Het CBS heeft de cijfers over de productie in de Nederlandse industrie in september gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de productie voor de 14e maand op rij sprake is gekrompen ten opzichte van dezelfde periode in 2023. De daling bedroeg 3,3 procent. Er was sprake van een daling in ruim de helft van de branches. Bij de positieve uitschieters behoorde onder andere de bedrijfsklasse Metaalproducten. De productie in deze klasse bleef vergeleken met het vorig jaar onveranderd, hetgeen gezien de totale situatie in de industrie als positief gezien kan worden.

Ook ontwikkeling van de productie op korte termijn negatief

Wanneer gekeken wordt naar de productieontwikkeling op korte termijn is er ook sprake van een daling. Vergeleken met de maand augustus daalde de productie in september met 3 procent. De index voor de productie in de industrie kwam uit op 102,3, de laagste waarde sinds september 2021.

Dat de industrie last heeft van een haperende economie is ook terug te zien in het producentenvertrouwen. De ondernemers waren in oktober negatiever over de economische ontwikkelingen op korte termijn dan in september. De ontwikkelingen in de Duitse industrie is daarbij van grote invloed op het vertrouwen. De productie lag in september 5,2 procent lager dan in 2023, wat ook zijn weerslag heeft op het vertrouwen van de Duitse producenten in de industrie.