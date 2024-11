Ondanks instabiele marktomstandigheden wordt een lichte stijging van de staalprijs verwacht

De staalmarkt wordt geconfronteerd met een groeiend aantal onzekerheden die de industrie in verschillende regio’s onder druk zetten. Zo heeft de recente herverkiezing van Donald Trump in de VS geleid tot bezorgdheid over mogelijke verdere verhogingen van importheffingen op buitenlandse staalproducten. Dit zou een negatieve impact kunnen hebben op de Europese automobiel- en staalsectoren, die al met afnemende vraag kampen. Europese staalproducenten dreigen hierdoor niet alleen exportmogelijkheden naar de VS te verliezen, maar krijgen mogelijk ook te maken met concurrentie van Amerikaanse voertuigen op de Europese markt.

Daarnaast is er politieke instabiliteit in Europa, waaronder vertragingen in het vormen van regeringen in Frankrijk, Duitsland en België. Deze onzekerheden belemmeren effectief economisch beleid en leiden tot werktijdverkorting en ontslagen in de auto- en staalsector. In Duitsland heeft een belangrijke staalproducent aangekondigd een groot deel van zijn personeel te ontslaan, terwijl andere bedrijven werktijdverkortingen hebben ingevoerd.

De Chinese economie ondervindt eveneens uitdagingen met een verwachte groeidoelstelling van 5% die mogelijk niet wordt gehaald, ondanks een pakket maatregelen ter grootte van $1,4 biljoen om de economie te stimuleren. Toch blijft de Chinese staalexport stijgen, wat druk uitoefent op de wereldmarkt door lage prijzen en leidt tot importheffingen en anti-dumpingmaatregelen in andere Aziatische landen.

De toename van goedkope staalimporten zet de Europese staalfabrikanten, zoals ArcelorMittal, aan om in het EU-parlement te pleiten voor aanpassing van het importbeleid. Er is een toenemende voorkeur binnen de EU voor lokaal geproduceerd staal door de hogere vraag en stabielere prijzen. Dit geeft de staalmakers enige ruimte voor prijsverhogingen, hoewel autoproducenten om verlagingen blijven vragen.

Hoewel de marktprijzen recent stabiel zijn gebleven, verwachten analisten een lichte stijging in de komende maanden, afhankelijk van de ontwikkelingen in de VS, de vraag naar staal, en eventuele productiebeperkingen in Europa om de balans tussen vraag en aanbod te herstellen.

