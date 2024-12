Optimistische producenten ondanks krimp in november

De Nederlandse productiesector heeft het lastig. Uit de nieuwste cijfers van de Nevi PMI®, een samengestelde index die de gezondheid van de sector meet, blijkt dat de omstandigheden in november opnieuw zijn verslechterd. De PMI daalde van 47,0 in oktober naar 46,6 in november, wat duidt op de moeilijkste bedrijfsomstandigheden van 2024.

Zwakke vraag en voorraadafbouw

De belangrijkste oorzaak van de aanhoudende krimp is de zwakke vraag, zowel nationaal als internationaal. Nieuwe orders, inclusief exportorders, namen fors af, mede door terughoudendheid bij Europese klanten en toenemende concurrentie. Hierdoor hebben Nederlandse producenten hun productie verder teruggeschroefd en hun buffervoorraden flink verminderd. Deze voorraadafbouw bereikte het hoogste niveau in 13 jaar, samen met augustus 2023.

Ondanks de lagere vraag kampt de sector met stijgende kosten. In november liepen de inkoopprijzen opnieuw op, onder meer door hogere lonen, energiekosten en grondstofprijzen. Producenten berekenden deze stijging door in hun verkoopprijzen, wat de druk op de keten verder opvoert.

Werkgelegenheid en optimisme

De werkgelegenheid in de sector daalde voor de vijfde maand op rij, samen met een afname van productieachterstanden. Toch is er een lichtpuntje: producenten zijn iets optimistischer over de toekomst. Dit komt door plannen om de productiecapaciteit te vergroten en verwachtingen van een snellere groei in het komende jaar.

Het vertrouwen blijft echter bescheiden en ver onder het langetermijngemiddelde. Met stijgende kosten, aanhoudende krimp en beperkte buitenlandse vraag, staan producenten voor grote uitdagingen.

Een sector in transitie

De Nederlandse productiesector blijft zoeken naar evenwicht in een turbulente markt. Terwijl de kosten blijven stijgen en de vraag zwak blijft, kan een stabielere internationale markt en betere regelgeving een impuls geven aan de sector. Tot die tijd blijft de veerkracht van Nederlandse producenten op de proef gesteld.

Bron: nevi.nl