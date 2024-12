Groen staal: te duur en te onzeker zegt Mittal-topman maar is zeker dat CO2-doelstelling wordt gerealiseerd

Het klinkt als een belangrijke stap richting een duurzamere toekomst: staal produceren zonder steenkool, met waterstof of aardgas als schonere alternatieven. Toch is het voorlopig een brug te ver, zegt Aditya Mittal, CEO van ArcelorMittal, ’s werelds grootste staalproducent. “Groen staal is simpelweg nog te duur,” stelt de topman, die deze week aankondigde dat geplande investeringen in vergroening van Europese fabrieken, zoals in Gent en Duinkerke, voorlopig worden uitgesteld.

De obstakels voor vergroening

De staalindustrie is een van de grootste CO₂-uitstoters van Europa en verantwoordelijk voor 7% van de uitstoot. ArcelorMittal had ambitieuze plannen om met nieuwe installaties de vervuilende steenkool te vervangen door aardgas en later waterstof. Maar de realiteit blijkt weerbarstig: er is nog geen grootschalige waterstofmarkt en aardgas als tussenoplossing is duurder dan verwacht. Het bedrijf verwachtte dat “beleid, technologie en markten” sneller zouden opschuiven richting duurzaamheid, maar dat blijkt niet het geval.

Een ander struikelblok is oneerlijke concurrentie, benadrukt Mittal. Goedkoop staal uit landen zoals China overspoelt de Europese markt. Een mechanisme om dit tegen te gaan, zoals het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), is er nog niet. CBAM zou geïmporteerd staal dat met vervuilendere technieken is geproduceerd, belasten.

Vergroening onder druk

De situatie weerspiegelt bredere uitdagingen in de staalindustrie. Concurrenten zoals ThyssenKrupp en Tata Steel verkeren in financiële moeilijkheden en ook zij aarzelen over grote verduurzamingsplannen. De balans tussen betaalbaarheid, technologie en regelgeving blijkt lastig te vinden.

Toch houdt Aditya Mittal hoop: hij blijft ervan overtuigd dat ArcelorMittal CO₂-neutraal kan worden in 2050. Maar zonder versnelling van overheidsbeleid en technologie lijkt dat doel nog ver weg. De vraag blijft: kan de industrie het zich veroorloven om te wachten?

