Verwachte stijging van aluminiumprijzen in 2025 als gevolg van tekorten

In haar analyse op de verwachte ontwikkelingen op de aluminiummarkt in 2025 voorziet de ING een stijging van de prijzen. De wereldwijde aluminiumprijzen staan op het punt een belangrijke verschuiving te ondergaan. Experts voorspellen dat de aluminiumprijzen in 2025 zullen stijgen, gedreven door een tekort op de markt en aanhoudende toeleveringsproblemen. Maar wat zit er achter deze trends, en wat betekent dit voor de wereldwijde economie?

De rol van bauxiet

Een van de grootste factoren achter de prijsstijgingen is de explosieve toename van bauxietprijzen, een essentiële grondstof voor de productie van aluminium. Deze prijzen zijn dit jaar verdubbeld door verstoringen in de toeleveringsketen en een stijgende vraag. De kosten voor bauxiet maken nu meer dan 50% uit van de totale kosten voor het produceren van aluminium, terwijl dit historisch rond de 30-35% ligt. Deze stijging heeft smelterijen wereldwijd onder druk gezet.

Productiebeperkingen en vraag

De aluminiumproductie bereikt in China recordniveaus, mede dankzij gunstige omstandigheden in de provincie Yunnan, waar waterkracht een cruciale rol speelt. Toch blijft de productiegroei beperkt door een opgelegde capaciteitslimiet van 45 miljoen ton per jaar. Dit maakt China een netto-importeur van aluminium en draagt bij aan de krapte op de wereldmarkt.

Buiten China blijft de situatie eveneens uitdagend. In Europa staat een groot deel van de productiecapaciteit stil na de energiecrisis, en nieuwe herstarts worden niet verwacht door de hoge kosten van aluminiumoxide en een zwakke vraag vanuit sectoren zoals de bouw en de autoproductie.

Geopolitieke spanningen en handelsbeperkingen

De aluminiumhandel wordt verder beïnvloed door geopolitieke spanningen en nieuwe beleidsmaatregelen. China heeft belastingvoordelen voor de export van aluminium afgeschaft, wat binnenlandse voorraden kan verhogen maar exportstromen beperkt. Tegelijkertijd blijven handelstarieven en sancties de toegang tot sommige markten bemoeilijken.

De Verenigde Staten, waar ongeveer 60% van de aluminiumimport uit Canada komt, overwegen nieuwe tarieven. Dit kan de aluminiumprijzen in Noord-Amerika verder opdrijven, wat met name de bouwsector zal raken.

Prijsverwachtingen voor 2025

De combinatie van beperkte productiecapaciteit, stijgende grondstofkosten en geopolitieke onzekerheden leidt naar verwachting tot een tekort van 400 kiloton in 2025. Analisten voorspellen dat de gemiddelde aluminiumprijs dat jaar rond de $2.625 per ton zal liggen, aanzienlijk hoger dan in voorgaande jaren.

Hoewel de wereldwijde vraag kan worden beïnvloed door economische omstandigheden in grote markten zoals de VS en China, blijven de vooruitzichten voor aluminium positief. De energietransitie en de groei van hernieuwbare energiebronnen zullen de vraag naar dit veelzijdige metaal naar verwachting verder stimuleren.

Aluminium blijft dus een cruciale grondstof, en de komende jaren zullen laten zien hoe de markt zich aanpast aan deze uitdagingen.

Bron: ING