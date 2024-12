EU overweegt bredere sancties op Russisch metaal

Tien EU-landen hebben een oproep gedaan voor strengere sancties op de Russische metaalhandel. Ze willen extra importverboden invoeren, waaronder op primair aluminium, om Rusland economisch te verzwakken en de financiering van de oorlog in Oekraïne te beperken. Dit voorstel werd in een brief geuit, ondertekend door onder andere Polen, Denemarken, Tsjechië, en de Baltische staten.

Hoewel de EU al aluminiumproducten zoals folie en buizen heeft verboden, blijven grote volumes primair aluminium van Russische oorsprong de Europese markt bereiken. Tussen januari en september 2023 importeerde de EU ongeveer 118.000 ton Russisch aluminium, goed voor 6% van de totale import, een afname vergeleken met eerdere jaren.

Andere landen, waaronder de VS en het VK, hebben al een volledig verbod op Russische metalen ingesteld. Binnen de EU ligt een volledig importverbod politiek gevoelig. Frankrijk, dat eerder tegenstander was, lijkt zijn positie te herzien, waardoor strengere maatregelen mogelijk dichterbij komen. Een alternatief voor een volledig verbod zou het opleggen van straftarieven zijn, waarvoor geen unanieme goedkeuring van de lidstaten nodig is.

De EU-commissie plant een nieuw sanctiepakket in januari, met als doel dit in februari – rond de derde verjaardag van de Russische invasie – goed te keuren. Veel Europese metaalconsumenten hebben al alternatieve leveranciers gevonden, zoals Peru en Servië, wat de afhankelijkheid van Russisch metaal heeft verminderd.

Strengere sancties of tarieven zouden echter brede gevolgen hebben voor de transport-, bouw- en verpakkingssector in Europa, waar aluminium essentieel is. Dit onderstreept de complexe balans tussen economische druk op Rusland en de belangen van Europese industrieën.

Hoewel het voorstel momentum krijgt, blijft de vraag of de EU unaniem zal instemmen met deze sancties of zal kiezen voor een pragmatische tussenweg.

Bron: Reuters