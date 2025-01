Productie in Nederlandse industrie in november vrijwel gelijk aan dezelfde periode in 2023

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de productie in de Nederlandse industrie in de maand november vrijwel gelijk is gebleven vergeleken met dezelfde maand in 2023. Er was sprake van een lichte daling van 0,1 procent waarmee voor de zeventiende maand op rij sprake was van een daling. Er was sprake van een daling in de helft van de hoofdbranches waarbij de sterke daling in de bedrijfsklasse Transportmiddelen met een daling van 16,3 procent een sterke negatieve invloed had op het totaal. De productie in de bedrijfsklasse Metaalproducten was exact gelijk aan de maand november in 2023.

Kortetermijnontwikkeling productie positief

Wanneer gekeken wordt naar de kortetermijnontwikkeling van de productie in de industrie dan is er sprake van een positieve ontwikkeling. De productie steeg vergeleken met de maand oktober met 1,3 procent.

Het sentiment onder de producenten was in december onveranderd vergeleken met de maand ervoor. Er was sprake van een positievere houding ten opzichte van de orderportefeuille, maar de producenten waren wel negatiever over de voorraden gereed product. De ontwikkelingen in Duitsland hebben nog steeds een negatieve invloed op het vertrouwen van Nederlandse producenten. Het afnemende vertrouwen van de Duitse collega producenten is daarbij een belangrijke factor.