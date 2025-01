Licht herstel Nederlandse productiesector zichtbaar in december

De Nevi PMIĀ®-index, een indicator die de staat van de Nederlandse productiesector weergeeft, steeg in december van 46,6 naar 48,6. Hoewel dit nog steeds wijst op een krimp, is de afname van de bedrijfsactiviteit kleiner dan in voorgaande maanden en de kleinste sinds juli. Alle vijf deelindexen droegen bij aan de verbetering, wat suggereert dat de sector voorzichtig stabiliseert.

Toch blijven uitdagingen aanwezig. Nieuwe orders namen in december verder af, al was de daling minder groot dan in de maanden ervoor. Zowel binnenlandse als buitenlandse vraag blijft zwak, met name vanuit Duitsland en Noord-Europa. Hierdoor blijft de productie afnemen, hoewel ook hier de daling beperkt was en minder sterk dan eerder dit jaar.

Tegelijkertijd kampt de sector met overcapaciteit, wat blijkt uit een afname van werkachterstanden en een lichte inkrimping van personeelsbestanden voor de vijfde maand op rij. Bedrijven blijven daarnaast hun inkoopactiviteiten en materiaalvoorraden verkleinen als reactie op de lagere vraag.

Ondanks deze beperkingen kampen producenten nog altijd met leveringsproblemen. Leveranciers meldden langere levertijden, deels door tekorten. Dit markeert de grootste verstoring sinds juli.

Op prijsgebied houdt de inflatie aan. Inkoopkosten stegen in december, met als belangrijkste drijvers hogere lonen en grondstofprijzen. Producenten probeerden deze kosten door te berekenen aan klanten, wat resulteerde in stabiele verkoopprijsstijgingen.

Toch gloort er hoop aan de horizon. Het vertrouwen onder producenten steeg naar het hoogste niveau in vijf maanden. Dit optimisme wordt gedragen door investeringsplannen, groeiambities en de verwachting van een toename in nieuwe orders. Hoewel de weg naar volledig herstel nog lang is, lijkt de sector aan het einde van 2024 een stap in de juiste richting te hebben gezet.

Bron: www.nevi.nl