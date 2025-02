Aluminium favoriet onder basismetalen in 2025

Aluminium wordt in 2025 naar verwachting het best presterende basismetaal op de London Metal Exchange (LME). Analisten voorspellen een tekort aan aluminium, wat de prijs verder zal opstuwen. Uit een enquête van Reuters blijkt dat naast aluminium ook zink, koper en tin hogere gemiddelde prijzen zullen kennen. Nikkel daarentegen blijft onder druk staan door een structureel overaanbod.

Aluminium in de lift

De prijs van aluminium steeg in 2024 al met 4,9% en zal in 2025 naar verwachting met nog eens 6,3% stijgen tot $2.573,50 per ton. Dit is grotendeels te wijten aan een veranderende marktsituatie: het overschot van 100.000 ton wordt nu omgezet in een tekort van 8.000 ton. Dit tekort zal in 2026 oplopen tot 365.000 ton, waardoor de prijs verder stijgt. De productiebeperkingen in China, dat bijna tegen zijn capaciteitslimiet van 45 miljoen ton aanzit, dragen bij aan deze schaarste.

Zink en koper: wisselende vooruitzichten

Zink zal naar verwachting de op een na beste prestatie neerzetten met een prijsstijging van 4,2% tot $2.895 per ton. Dit is opmerkelijk, aangezien men eerder uitging van een overaanbod. Toch wordt verwacht dat het aanbod zich herstelt en de prijs in 2026 zal dalen. Koper stijgt naar verwachting 3% in 2025, maar de prognoses zijn naar beneden bijgesteld door onzekerheden rond handelstarieven tussen de VS en China.

Nikkel en tin: onzekerheid blijft

Nikkel blijft kampen met overproductie, vooral uit Indonesië. De verwachting is dat de prijs zal dalen tot $15.550 per ton in het eerste kwartaal van 2025, met een lichte stijging later in het jaar. Tin blijft een onvoorspelbare markt, met prijsverwachtingen variërend van $23.750 tot $33.000 per ton in 2025.

