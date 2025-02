Kleine stijging van de afzetprijzen in de industrie in de maand december

In december 2024 zijn de afzetprijzen in de Nederlandse industrie met gemiddeld 1,2 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand in 2023, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze prijsstijging is deels toe te schrijven aan hogere kosten voor grondstoffen, energie en transport, die door de industrie zijn doorberekend in de verkoopprijzen. De prijsontwikkeling in de bedrijfsklasse Metaalproducten was licht negatief met een daling van 0,1 procent.

Wanneer gekeken wordt naar de prijsontwikkeling in de industrie op de korte termijn dan is er sprake van een kleine prijsstijging van 0,2 procent ten opzichte van november 2024. Deze prijsstijging kwam voor 0,3 procent op het conto van de prijsontwikkeling in het buitenland en voor 0,1 procent in het binnenland.

Het producentenvertrouwen in de industrie vertoonde in december een lichte verbetering. De Nevi Inkoopmanagersindex steeg van 46,6 naar 48,6, wat wijst op een minder sterke krimp van de productie en een afname van de daling in nieuwe orders. Ondanks deze ontwikkelingen blijft de inflatie een aandachtspunt. Een snelle raming van het CBS gaf aan dat de inflatie in december 2024 uitkwam op 4,1 procent, een lichte stijging ten opzichte van de 4,0 procent in november.