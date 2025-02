Trump’s importheffingen: impact op de wereldwijde staalmarkt

Op 12 maart treedt de door Donald Trump aangekondigde 25% importheffing op staal en aluminium in werking. Hoewel de maatregel bedoeld is om de Amerikaanse staalindustrie te beschermen, heeft deze nu al wereldwijde gevolgen. De heffing veroorzaakt handelsspanningen en herstructureringen in de sector, waarbij zowel producenten als exporterende landen strategische keuzes moeten maken.

Amerikaanse Staalindustrie: Een Dubbelzijdig Effect

De Amerikaanse staalproducenten steunen grotendeels de invoerheffing. Jarenlang kampten zij met lage prijzen en hevige concurrentie uit het buitenland. Door de nieuwe maatregelen stijgt de binnenlandse staalproductie licht en ligt de capaciteitsbenutting nu boven de 75%. Toch leidt de heffing ook tot negatieve effecten, zoals stijgende prijzen voor Amerikaanse afnemers en oplopende kosten in sectoren die afhankelijk zijn van staal, zoals de auto- en bouwindustrie.

Handelsspanningen en Vergeldingsmaatregelen

De Amerikaanse heffingen blijven niet onbeantwoord. China heeft al vergeldingstarieven ingesteld op Amerikaanse exportproducten zoals kolen, LNG-gas en landbouwmachines. Bovendien legt China exportrestricties op voor 25 zeldzame metalen, essentieel voor de defensie- en elektronicasector. Dit is een duidelijk signaal dat de geopolitieke gevolgen van Trumps protectionistische beleid verder reiken dan alleen de staalindustrie.

Daarnaast blokkeert Trump de overname van U.S. Steel door het Japanse Nippon Steel, een stap die past binnen zijn “America First”-beleid. Het doel is om strategische industrieën in Amerikaanse handen te houden, maar buitenlandse investeerders worden hierdoor steeds terughoudender met investeringen in de VS. Dit kan op de lange termijn juist nadelige effecten hebben voor de Amerikaanse economie.

China en Europa Zoeken Alternatieven

China, als grootste staalproducent ter wereld, past zijn strategie aan. De productie wordt verlaagd om overaanbod te voorkomen, en de focus verschuift naar binnenlandse infrastructuurprojecten. Bovendien wordt gezocht naar nieuwe exportmarkten in Azië en Afrika om de Amerikaanse markt te compenseren.

Europa ondervindt eveneens grote gevolgen van de Amerikaanse tarieven. Vooral Duitse, Britse en Nederlandse staalproducenten zien hun export naar de VS dalen. Tata Steel Nederland exporteert bijvoorbeeld jaarlijks 800.000 tot 900.000 ton staal naar de VS, waarvan een groot deel nu onderhevig is aan de heffing. De Europese Commissie beschouwt de maatregelen als onrechtmatig en overweegt tegenmaatregelen, zoals importheffingen op Amerikaanse producten.

Prijsontwikkelingen en Toekomstverwachtingen

Door de handelsbeperkingen en stijgende productiekosten liggen de Europese staalprijzen momenteel tussen de €610 en €650 per ton. Fabrikanten anticiperen zelfs op verdere prijsstijgingen tot €660 per ton, mede door strengere importrestricties op Chinees staal vanaf 1 april. De sector blijft echter in onzekerheid: terwijl sommige hoogovens worden stilgelegd vanwege de lage vraag, kan een plotselinge vraagtoename in het voorjaar juist voor leveringsproblemen zorgen.

Om de staalindustrie te ondersteunen, stellen Europese overheden financiële hulp beschikbaar. Zo trekt Italië €400 miljoen uit voor Acciaierie d’Italia om werkgelegenheid te behouden. Ook verwacht men een lichte toename in de staalvraag in 2025, afhankelijk van geopolitieke ontwikkelingen.

Conclusie

De Amerikaanse importheffingen verstoren de mondiale staalmarkt en zorgen voor nieuwe economische en geopolitieke dynamieken. Terwijl de VS zijn binnenlandse staalindustrie probeert te versterken, worden handelspartners zoals China en de EU gedwongen om alternatieve strategieën te ontwikkelen. De komende maanden zullen cruciaal zijn voor de toekomst van de internationale staalhandel, waarbij verdere escalaties of aanpassingen niet uitgesloten zijn.

Bron: Staaljournaal februari 2025