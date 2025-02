Omzet in de industrie verrassend hoger in vierde kwartaal 2024

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de omzet in de industrie in het vierde kwartaal van 2024 voor het eerst sinds lange tijd hoger dan de omzet in dezelfde periode een jaar eerder. De omzetstijging was voor het belangrijkste deel het gevolg van de omzetstijging op de binnenlandse markt (+0,6 procent). De buitenlandse omzet daalde met 0,2 procent waardoor het totaal uitkwam op een kleine stijging van 0,1 procent.

Sterke groei in voedingsindustrie, groei in de metaal beperkt

De voedings- en genotmiddelenindustrie kende in het vierde kwartaal van 2024 een indrukwekkende omzetstijging van 9,3 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Dit maakt de sector de grootste stijger binnen de industrie. De papier- en grafische industrie volgde met een omzetgroei van 8,8 procent, waarbij de papierindustrie sterker groeide dan de grafische sector. De groei in de metaal kwam uit op 1,5 procent.

Prijzen stabiel, faillissementen stijgen

De afzetprijzen in de industrie bleven vrijwel gelijk aan die van het vierde kwartaal in 2023. Binnenlands stegen de prijzen licht met 0,2 procent, terwijl buitenlandse afzetprijzen 0,1 procent daalden.

Het aantal faillissementen in de industrie steeg echter fors. In het vierde kwartaal van 2024 gingen 104 bedrijven failliet, 50 meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Over heel 2024 werden 351 faillissementen geregistreerd, het hoogste aantal in acht jaar.

Ondernemers blijven negatief over winstgevendheid

Voor het twaalfde kwartaal op rij ervoeren meer ondernemers een verslechterde dan een verbeterde winstgevendheid. Per saldo gaf 3,4 procent van de industriƫle producenten aan dat de winstgevendheid in het vierde kwartaal van 2024 is afgenomen, een lichte verbetering ten opzichte van het derde kwartaal (6,7 procent).

Arbeidstekort blijft grootste uitdaging

Ondernemers in de industrie ervaren nog steeds een tekort aan arbeidskrachten als de grootste belemmering voor hun bedrijfsvoering. Daarnaast spelen ook een afnemende vraag en tekorten aan productiemiddelen en materialen een belangrijke rol.